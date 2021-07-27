وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تطوير الأعمال المؤسسي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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