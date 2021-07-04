وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق مصادر مواهب الوحدات الوظيفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مدير برنامج الخدمات المالية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي الدعاوى: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة