وظائف إدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة حفظ المواقع والمعالم الأثرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مشرف عمليات تسجيل الأنشطة التراثية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الآثار، التاريخ، الفن والثقافة، دراسات المتاحف، إدارة التراث الثقافي)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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