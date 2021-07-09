وظائف إدارية شاغرة في جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفر وظائف “محاسب” تعاقدية مؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

شروط وظائف جامعة أم القرى:

وبيّنت جامعة أم القرى أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا.

– إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًّا: (صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الخبرات العملية، صورة من الدورات التدريبية إن وجدت).

التقديم على وظائف جامعة أم القرى:

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 ذي الحجة 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ذي الحجة 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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