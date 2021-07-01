وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال وترحيب.

– مساعد إداري ثالث.

– مراقب سلامة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 ذو القعدة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ذو الحجة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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