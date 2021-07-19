وظائف إدارية شاغرة في شركة إمداد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي قواعد بيانات.

– مصمم نماذج وبرامج.

– مطور برمجيات.

– مصمم الويب.

طريقة التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2021م.

وأشارت شركة إمداد إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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