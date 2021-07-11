وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل جودة أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– أخصائي تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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