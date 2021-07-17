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#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفوزان

#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفوزان

2021/07/17
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفوزان مجموعة الفوزان
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقرها الرئيسي في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأبرزت مجموعة الفوزان، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل استثمار.

– مساعد استثمار.

التقديم على وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأوضحت مجموعة الفوزان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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