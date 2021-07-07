وظائف إدارية شاغرة في مجموعة باسمح

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي العقود والإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون، الهندسة).

– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

التقديم على وظائف مجموعة باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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