وظائف إدارية شاغرة في مستشفى دله

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، أو أي مجال ذي الصلة.

– منسق خدمات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة مستشفى دله:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة