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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

2021/07/01
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي هيئة المحتوى المحلي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني.

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي مراقبة الجهات.

– مدير العقود.

– مدير مشروع.

– مدير المشاريع الخاصة.

– أخصائي تدريب.

– مدير تطوير الأعمال (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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