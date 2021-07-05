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#وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي

2021/07/05
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة العلاقات/ منطقة إفريقيا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، التسويق، التجارة).

– أخصائي تحرير وكاتب إعلانات: شهادة الماجستير في تخصص الصحافة، أو مجال مشابه.

– مدير عمليات السيولة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 


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