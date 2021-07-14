وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول أنظمة تطبيقات البيع بالتجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، تصميم الأنظمة).

– أخصائي أول اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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