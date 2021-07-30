وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مشرف وحدة تأهيل البائعين”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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