وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة باسمح

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشتريات المجموعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير الشؤون القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مدير الحسابات الرئيسية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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