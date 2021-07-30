وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق الترجمة والتخليص الجمركي”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في محافظة الخبر.

شروط وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما القابضة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين وغير السعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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