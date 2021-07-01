وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الإدارة العامة للمخاطر.

– أخصائي حوكمة تقنية الأعمال.

– مستشار الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

– أخصائي تطبيقات الأعمال.

– أخصائي التحقيق.

– أخصائي الطرح والاندماج والاستحواذ.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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