وظائف إدارية وفنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مشغل غرفة إنذار الحريق: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 ذي القعدة 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 4 ذي الحجة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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