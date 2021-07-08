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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

2021/07/08
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المبيعات المركزية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– ممثل المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي كهربائي (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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