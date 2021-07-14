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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
في عدد من التخصصات

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

2021/07/14
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم تطوير حلول أنظمة التطبيقات والبرامج (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، إدارة المعلومات).

– أخصائي الخدمات الفنية والتراخيص (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، علوم المواد، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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