وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التقاضي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مدير قسم تخطيط الشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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