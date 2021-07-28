وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتدريبية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والظهران، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف فني متجر التسليح/ التايفون (الطائف).

– مشرف خلية تدريب حمل الأسلحة/ التايفون (الطائف).

– مشرف متجر التسليح/ التايفون (الطائف).

– مدير العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

– مدرب علوم الطيران/ محركات الطائرات (الرياض).

– مدرب الأرصاد الجوية (الرياض).

– فني خلية الاختبار/ الصيانة (الظهران).

– مبرمج أنظمة الإمداد (الظهران).

– مدير المناهج/ البحرية (الجبيل).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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