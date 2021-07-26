وظائف شاغرة بـ المديرية العامة لحرس الحدود

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف.

كما اشترطت حرس الحدود، أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وأن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.

موعد التقديم

وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 24/12/1442هـ الموافق 03/08/2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقعها الرسمي

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة