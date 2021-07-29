وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المرافق والطاقة (الدمام).

– مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض).

– مهندس تقدير التكلفة (الجبيل).

– أخصائي أول المناقصات والمواد الاستهلاكية (الدمام).

– أخصائي الإعفاءات والتقارير الجمركية (الرياض).

– رئيس المبيعات الإقليمي (جدة).

– مهندس سلامة العمليات (الجبيل).

– رئيس المبيعات (الجبيل).

– أخصائي المشتريات اللوجستية (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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