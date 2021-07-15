وظائف شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “ميكانيكي الديزل”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض، وبقيق.

شروط وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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