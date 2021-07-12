وظائف شاغرة بفروع شركة السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، ومشروع نيوم، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الخدمات (الرياض).

– سائق معدات ثقيلة (الرياض).

– مساعد أمين المخزن (تبوك).

– مدير منطقة (تبوك).

– طاهي/ شيف حفلات (نيوم).

– سائق (نيوم).

– فني كهربائي (جدة).

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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