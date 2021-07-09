وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– رئيس الأشعة السريرية (الرياض).

– كبير استشاريي المعلوماتية الطبية (الرياض).

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– محلل جودة نوعية (الرياض).

– مدير إدارة التغيير (الرياض).

– مستشار تنفيذي (الرياض).

– ممثل توظيف أول (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– كاتب حمية (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– فني اتصالات أول (الرياض).

– فني ثاني شبكات (الرياض).

– فني إقفال (الرياض).

– محلل أهلية العلاج الطبي (المدينة المنورة).

– فني الحالات الطارئة (المدينة المنورة).

– ممرض ثالث (جدة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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