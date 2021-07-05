وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المحاسبة، أو الإدارة المالية).

– رائد مجتمع الابتكار: شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة.

التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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