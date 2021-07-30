وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي تطوير التقييم”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية والترجمة)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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