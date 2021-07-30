وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول البلاغات ودعم القرار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات، أو المالية).

– مسؤول الموازنة العامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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