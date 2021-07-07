وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار تميز المشتريات.

– مستشار إدارة الأداء.

– مستشار الفئات/ الصحة والتأمين.

– مستشار رصد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

– مهندس/ أخصائي تقدير تكاليف.

– مستشار مراجعات المنافسات.

– مهندس أجهزة طبية.

– مستشار أول التنمية الاقتصادية والمحتوى المحلي.

– مستشار إدارة العقود والمناقصات.

– مستشار الطرح وعلاقات الموردين.

– أخصائي العقود/ إدارة المرافق.

– مستشار أول تميز المشتريات.

– مهندس كهروميكانيكي أول.

– مستشار أول التميز التشغيلي.

– مستشار أول إدارة العقود.

– مستشار أول الطرح وعلاقات الموردين.

– محلل خدمات البنية التحتية/ نظافة المدن.

– محلل الطرح وعلاقات الموردين.

– محلل إدارة التغيير وعلاقات العملاء.

– محلل خدمات البنية التحتية/ صيانة الطرق.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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