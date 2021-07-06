وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة إلكترونيات (الرياض).

– مطور أول/ محاضر بحري (الجبيل).

– مدرب/ أخصائي تدريب (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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