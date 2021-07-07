وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مساعد شحن”؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة طيران الإمارات:

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران الإمارات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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