وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان فقيه

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمعات وعيادات مستشفيات الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

وأبرزت مجموعة فقيه، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الموجات فوق الصوتية.

– أخصائي صحة الأسنان.

– مساعد طبيب أسنان.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

– استشاري أمراض القلب.

– فني تخطيط صدى القلب.

– مصمم جرافيك.

التقديم على وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

وأوضحت مجموعة فقيه، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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