وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة البيانات والسياسات والتوعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات الإدارية، الإحصاء، تحليلات البيانات، أمن المعلومات، الهندسة)، أو أي مجال مشابه.

– مدير قسم التسويق: شهادة الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، الصحافة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي مهندس حلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال مشابه.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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