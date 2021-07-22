‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب

2021/07/22
الساعة 11:23 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب شركة الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق تسليم المنتجات (الرياض).

– مطور نظم (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

طريقة التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE