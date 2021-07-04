وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية- ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:
– الإعلام السياسي.
– العلوم السياسية.
– الجغرافيا السياسية.
– حقوق الإنسان.
– الدبلوماسية العامة.
– العلاقات الدولية.
– الدراسات الدولية.
– القانون العام.
– القانون الدولي.
– نظريات التجارة الدولية.
– الأمن الدولي.
– الاستراتيجية.
– الاقتصاد.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– الإعلام الرقمي.
– الجرافيك.
– التصميم الداخلي.
– الترجمة.
شروط وظائف وزارة الخارجية:
وبيّنت الوزارة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.
– ألا يكون متزوج/ متزوجة من غير الجنسية السعودية.
– أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.
– ألا يمانع العمل خارج المملكة.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الإيلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة).
– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (البكالوريوس/الماجستير) بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
– أن يكون المؤهل (بكالوريوس/ ماجستير) معادلًا من وزارة التعليم لمن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
التقديم على وظائف وزارة الخارجية:
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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