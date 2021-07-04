وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الخارجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية- ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– الإعلام السياسي.

– العلوم السياسية.

– الجغرافيا السياسية.

– حقوق الإنسان.

– الدبلوماسية العامة.

– العلاقات الدولية.

– الدراسات الدولية.

– القانون العام.

– القانون الدولي.

– نظريات التجارة الدولية.

– الأمن الدولي.

– الاستراتيجية.

– الاقتصاد.

– الإدارة العامة.

– المحاسبة.

– الموارد البشرية.

– الإعلام الرقمي.

– الجرافيك.

– التصميم الداخلي.

– الترجمة.

شروط وظائف وزارة الخارجية:

وبيّنت الوزارة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

– ألا يكون متزوج/ متزوجة من غير الجنسية السعودية.

– أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.

– ألا يمانع العمل خارج المملكة.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الإيلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة).

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (البكالوريوس/الماجستير) بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– أن يكون المؤهل (بكالوريوس/ ماجستير) معادلًا من وزارة التعليم لمن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة