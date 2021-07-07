‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

2021/07/07
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية مدينة الملك فهد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصص العلاج الوظيفي؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– معالج وظيفي ثانٍ/ شعبة الرعاية المنزلية العلاجيةٍ.

– معالج وظيفي أول/ قسم الرعاية التاهيلية الشاملة.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف هندسية وتعليمية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE