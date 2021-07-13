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#وظائف صحية وإدارية شاغرة في أرامكو الطبي
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف صحية وإدارية شاغرة في أرامكو الطبي

2021/07/13
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية وإدارية شاغرة في أرامكو الطبي مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، والظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إسعاف وطوارئ (الأحساء).

– منسق خدمات الفئات (الظهران).

– ممرض/ الرعاية الصحية المنزلية (الظهران).

– منسق أول خدمات الفئات (الظهران).

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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