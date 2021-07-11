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#وظائف فنية شاغرة في الخطوط السعودية
للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة

#وظائف فنية شاغرة في الخطوط السعودية

2021/07/11
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية شاغرة في الخطوط السعودية الخطوط السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للجنسين، على مسمى “فني دعم/ معدات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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