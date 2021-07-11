وظائف فنية شاغرة في شركة هاليبورتون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول خدمة (الأحساء).

– مشرف معدات (الأحساء).

– مشغل رافعة شوكية (الخبر).

طريقة التقديم على وظائف شركة هاليبورتون:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة