وظائف فنية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الراشد للمنتجات الخشبية” في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء (عدد وظيفتين).

– فني لحام (عدد 3 وظائف).

– فني سباكة (عدد وظيفتين).

– منسق إنتاج (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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