وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل/ فني أجهزة (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الإلكترونية، أو هندسة الأجهزة).

– ميكانيكي ثالث: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مشرف معدات الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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