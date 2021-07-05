وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة البراك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني شبكة الأنابيب.

– صانع/ مشغل الأنابيب.

– فني لحام.

– عامل فني.

– مستقبل تصاريح العمل.

– مساعد فني.

– سائق معدات ثقيلة.

– فني صيانة.

– مفتش مراقبة الجودة.

– مشرف ميكانيكي.

– مخطط ميكانيكي.

– فني تركيب مطحنة.

– فني عزم الدوران

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– مسؤول السلامة.

طريقة التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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