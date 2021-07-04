وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف أخصائيات شاغرة للنساء، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الرس، وبيشة.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– تربية خاصة (الرس).

– علاج طبيعي (الرس).

– علاج وظيفي (الرس).

– تمريض (الرس).

– علم نفس (الرس).

– خدمة اجتماعية (الرس).

– نطق وتخاطب (الرس).

– تربية خاصة (بيشة).

– علاج وظيفي (بيشة).

التقديم على وظائف مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021م، داعية الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الرس، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف بيشة، اضغط (هنا)

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