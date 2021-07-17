وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف أخصائيات شاغرة للنساء، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الرياض، وحفر الباطن.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– تربية خاصة.

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

– تمريض.

– علم نفس.

– علم اجتماع.

– نطق وتخاطب.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة