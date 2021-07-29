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#وظائف هندسية شاغرة في شركة أسمنت ينبع
للعمل بمقر مصنع الشركة في ينبع

#وظائف هندسية شاغرة في شركة أسمنت ينبع

2021/07/29
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة في شركة أسمنت ينبع أسمنت ينبع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس أجهزة”؛ وذلك للعمل بمقر مصنع الشركة في محافظة ينبع.

شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت شركة أسمنت ينبع، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الآلات، أو الهندسة الكهربائية)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2021م.

وأفادت شركة أسمنت ينبع أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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