‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

2021/07/06
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر شركة البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البناء، هندسة البناء).

– مدير تجاري أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، مسح الكميات، إدارة الأعمال، المالية).

– مدير الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات،