وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مناوب التجمع/ عمليات الإنتاج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي أعمال الخدمات والمشاريع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مشرف أول خدمة العملاء (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة