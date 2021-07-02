وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير برنامج التصنيع (الرياض).

– مترجم (الرياض).

– رئيس إدارة البرنامج (الرياض).

– مدير مشروع (الرياض).

– مشرف التوريدات (الظهران).

– فني دعم تقنيات التخطيط (الظهران).

– مشرف مشروع (الجبيل).

– فني ميكانيكي (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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